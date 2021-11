Sistema financeiro tem papel a cumprir na transição verde, diz Elderson, do BCE

Membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Frank Elderson afirmou nesta quarta-feira que caberá aos governos eleitos liderar a transição climática, a fim de cumprir as metas do Acordo de Paris para limitar o aquecimento global. O sistema financeiro, porém, tem um papel nessa mudança e também terá de se tornar "verde" para essa mudança ocorrer, argumentou, durante fórum virtual do BCE sobre supervisão bancária.



Elderson mencionou o papel do setor financeiro para, por exemplo, evitar o desmatamento, evitando se envolver com projetos que resultem nisso. Após ter ido à cúpula climática COP-26, em andamento em Glasgow, na Escócia, ele a considerou um momento importante nesse debate global e ressaltou que "a curva de aprendizado tem de ser inclinada", diante da urgência sobre o assunto.



O dirigente do BCE lembrou que os bancos da região entregaram uma autoavaliação sobre suas expectativas nessa frente e planos para o futuro. Na opinião dele, os bancos têm sido "muito abertos e sinceros". Para Elderson, os bancos europeus não tentam mascarar como verdes investimentos e negócios que na verdade não o são ("greenwashing", na expressão em inglês).



Ao mesmo tempo, nenhum deles "está nem mesmo perto de cumprir com todas nossas expectativas" nessa frente. Segundo ele, os supervisores têm o papel de atuar para que os bancos façam essa transição e incorporem as mudanças climáticas em seu gerenciamento de risco, alinhando balanços com uma transição compatível com o Acordo de Paris.



Elderson ainda disse que, além de compromissos voluntários de emissão zero até 2050 dos bancos, é importante que eles reportem anualmente os avanços para cumprir suas promessas nessa transição.