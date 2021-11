Veja os oito shows de Marília Mendonça em BH

Então com 21 anos, Marília Mendonça se apresentou na Esplanada do Mineirão, em 2016, quando ainda colhia os frutos de seus primeiros sucessos, como ''Infiel'' e ''Eu sei de cor'' (foto: DIVULGAÇÃO)

A cantora Marília Mendonça, morta aos 26 anos em um trágico acidente de avião na última sexta-feira (5/11), em Piedade de Caratinga, a 309 quilômetros de BH, era um talento inquestionável da música brasileira que ajudou a renovar o sertanejo com letras empoderadas e românticas. Ao longo de uma carreira meteórica que arrebatou o Brasil a partir de 2016, os fãs de Belo Horizonte puderam acompanhar a Rainha da Sofrência ao vivo em pelo menos oito oportunidades e formatos.





PRAÇA DA ESTAÇÃO (2019)

A passagem mais famosa da cantora pela capital mineira também se tornou a última. Em 7 de outubro de 2019, Marília se apresentou na cidade com o projeto "Todos os cantos", que promoveu um show gratuito na Praça da Estação, anunciado horas antes de ser realizado. Na época, a Guarda Municipal de Belo Horizonte estimou que mais de 100 mil pessoas assistiram à apresentação da cantora. O número excedeu a expectativa da organização, que esperava um público de até 15 mil, o que dificultou a segurança do evento, segundo a Guarda Municipal. Arrastão, roubo, lesões corporais estão entre 46 ocorrências registradas pela PM à época. Após o ocorrido, a artista disse "lamentar profundamente o incidente".





Quando subiu ao palco em BH pela última vez, a cantora estava grávida de seu primeiro filho, Léo, fruto do namoro com o cantor e compositor Murilo Huff. Atualmente, ele tem 1 ano e 10 meses. Depois do show em Minas, "Todos os cantos" se tornou um símbolo da popularidade de Marília Mendonça, que reforçava a vontade que a artista tinha de tornar suas apresentações cada vez mais acessíveis para os fãs. A ideia do projeto era levar shows gratuitos por todas as capitais do Brasil. Em cada parada, ela gravava uma música inédita. Em BH, foi a vez de "Graveto". O projeto deu fruto a um disco homônimo lançado em 2019, que inclui outros sucessos como "Bebi liguei", "Supera" e "Todo mundo vai sofrer". Além disso, a artista registrou os bastidores da turnê e transformou o material em uma série de quatro episódios lançada pela Globoplay.





ESPLANADA DO MINEIRÃO (2016)

Em levantamento feito no site oficial da cantora, Marília Mendonça se apresentou em BH pelo menos oito vezes. A primeira delas aconteceu em dezembro de 2016, quando ainda colhia os frutos de seus primeiros sucessos, as músicas "Infiel" e "Eu sei de cor", responsáveis por transformá-la em ícone não só da música sertaneja, como de um novo gênero que estava em plena ascensão: o feminejo.





A apresentação ocorreu na Esplanada do Mineirão, em formato de festival. Então com 21 anos recém-completados, a cantora havia acabado de assinar contrato com uma das maiores gravadoras do país, a Som Livre, para lançar seu primeiro projeto autoral ao vivo em formato de CD e DVD.





Na ocasião, ela concedeu uma entrevista ao Estado de Minas e avaliou que alcançar o sucesso tão jovem "foi uma surpresa". "Sempre quis fazer sucesso e trabalhar com minha arte, minha música. Já tinha carreira como compositora, mas ser inserida como cantora e ter essa enorme aceitação foi maravilhoso. Além de querer muito, eu me preparei para isso e hoje continuo plantando, sendo eu mesma. Acredito que esse seja um dos pontos mais importantes", ela afirmou.





Ansiosa para se exibir diante do público mineiro, ela se apresentou na mesma noite em que as duplas Henrique & Juliano e Victor & Fabiano. "Tenho ótima relação com o público mineiro, acompanho pelas redes sociais o carinho e todo o respeito que meus fãs de Minas têm por mim. (...) Tenho bem pouco tempo de carreira e ainda não fiz muitos shows no estado, mas sei que escreveremos juntos páginas lindas da história da Marília Mendonça", ela afirmou, na época.





FESTA DAS PATROAS (2017)

O reencontro com o público de Belo Horizonte aconteceu pouco tempo depois, em março de 2017. Nessa época, Marília Mendonça já tinha alcançado um novo patamar em sua carreira meteórica e foi a atração principal de uma das primeiras edições da Festa das Patroas, quando dividiu o palco com outras quatro atrações: a dupla Maiara & Maraisa, a cantora Wanessa Camargo e as DJs Samira Lima e Thifany.





FESTEJA (2017)

Sete meses depois, em setembro do mesmo ano de 2017, Marília Mendonça retornou a BH no Festival Festeja, realizado dentro do Mineirão. A apresentação da cantora foi precedida pelas de Anitta, Maiara & Maraisa, Zé Neto & Cristiano e Henrique & Juliano.





A presença de Marília Mendonça deixou eufóricas as mais de 60 mil pessoas que estavam no Gigante da Pampulha. Com seu vozeirão marcante, ela apresentou vários de seus sucessos e hits, como "Folgado", "Alô porteiro", "Meu cupido é gari", "O que falta em você sou eu", "Amante não tem lar" e "Traição não tem perdão".





Na ocasião, o Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, completava 52 anos de fundação e Marília Mendonça, a última artista a se apresentar no evento, foi responsável por puxar o "Parabéns".





SOLO E FESTIVAL (2018)

No ano seguinte, em 2018, ela se apresentou na capital mineira em duas ocasiões. A primeira foi em maio, com um show solo. A segunda foi em setembro, em mais uma edição do Festeja, novamente no Mineirão, que contou com atrações como Maiara & Maraisa, Gusttavo Lima, César Menotti & Fabiano e Zé Neto & Cristiano.





FABULOUS VEGAS E FESTEJA (2019)

Em 2019, ela retornou à cidade como atração de mais uma edição do Festeja, em setembro. Antes disso, em abril, ela foi uma das atrações da Fabulous Vegas, festa ocorrida no Espaço Bella Vista, no Bairro Olhos D'Água.





Com a flexibilização das medidas restritivas contra a COVID-19 e o avanço da vacinação no Brasil, Marília Mendonça já preparava uma grande turnê com o projeto "As Patroas", que ela tocava junto com a dupla Maiara & Maraísa. O plano das cantoras era começar o giro por BH, em 19 de março de 2022, na Esplanada do Mineirão, com uma megaprodução com capacidade para um público de até 24 mil pessoas.





Não deu tempo de a Rainha da Sofrência soltar seu vozeirão mais uma vez em Belo Horizonte, levando milhares de fãs à loucura. Marília se despediu da vida e dos palcos na última sexta-feira e, quis o destino, também em solo mineiro.