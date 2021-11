Mourão cita exportação de água como atividade a ser explorada na Amazônia

'Não duvido que a água será um dos produtos de exportação da floresta', comentou Hamilton Mourão (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O vice-presidente da República, Hamilton, mencionou nesta quinta-feira, 4, uma série deque podem sernaao mesmo tempo em que mantêm a floresta em pé. A primeira que citou é o ecoturismo. "O potencial é fantástico, o que precisa é melhoria da infraestrutura para receber esse turista. Há alguns hotéis, mas é preciso ter divulgação e exploração maiores. O turista vai caminhar o dia inteiro na selva, mas precisa ter uma boa cama para dormir à noite", disse.Produtos típicos da região foram o segundo ramo citado pelo vice-presidente. Ele também destacou a mineração, mas ressaltando que é preciso preservar o ambiente. "Um exemplo é o da Vale, em Carajás, uma área totalmente preservada", exemplificou em relação a uma área que é muito criticada por ativistas.Mourão comentou ainda que existem muitas "". "Há muitos lugares comde água, ena Amazônia. Não duvido que a água será um dosda floresta", apostou.Ele comentou que outro países acabaram depredando suas áreas quando o olhar do mundo era totalmente diferente do atual, que defende a importância de se manter a floresta intacta. "A Amazônia é um setor ainda a ser descoberto e explorado, mas tem que ser explorada sob o olhar do século XXI."Mourão é o presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal e participa do evento paralelo à Convenção do Clima (COP-26), o Pavilhão Brasil, que conta com stands em Brasília e em Glasgow (Escócia). O painel é organizado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI).