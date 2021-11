Biden diz que há 'necessidade urgente' por infraestrutura sustentável no mundo

Há uma "necessidade urgente" por desenvolvimento em uma infraestrutura que prioriza o combate às mudanças climáticas em todo o mundo, segundo afirmou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em comentários divulgados pela Casa Branca, feitos no âmbito da Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (COP-26).



Para suprir essa necessidade, Biden sugeriu cinco princípios para os projetos de infraestrutura da iniciativa 'Build Back Better World', acordada pelos países do Grupo dos Sete (G7).



O mandatário norte-americano defendeu que todo projeto deve ser "climaticamente resiliente"; deve ser desenhados em parceria com as nações onde eles serão realizados; deve dispor de qualidade e padrões elevados; deve ajudar a construir uma recuperação econômica sustentável; e, por último, deve desenvolver parcerias com o setor privado, de forma a mobilizar os "trilhões de dólares necessários" para avançar com os projetos e atingir a meta de emissão zero até 2050.



Segundo Biden, o sucesso da iniciativa do G7 mostrará que a democracia ainda é o sistema político mais eficaz para trazer resultados.



"A transição energética global pode criar 30 milhões de novos empregos até 2030. Está crise climática é uma oportunidade", completou o presidente.