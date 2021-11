Tereza Cristina: Agropecuária é parte da solução para mudanças climáticas

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou nesta segunda-feira, 1º, na abertura do Brasil na COP-26, na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília, as metas já alcançadas pelo Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono e as novas metas para o ABC+ até 2030. Segundo a ministra, em nota de sua assessoria, a agropecuária, realizada de maneira sustentável, é parte da solução para um duplo desafio: mudança do clima e segurança alimentar.



"O potencial transformador da agropecuária de baixa emissão de carbono é enorme. Queremos compartilhar essa experiência com países de realidades semelhantes. Apenas com a disseminação das melhores práticas a todos os produtores poderemos colher os impactos positivos que a produção de alimentos, fibras e bioenergia pode ter", disse.