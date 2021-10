Suspeito faz disparos em loja no centro de SP e é atingido por policial

Um policial civil disparou contra um suspeito na tarde desta sexta-feira, 29, no centro de São Paulo. O homem havia entrado em uma loja e atirado contra uma pessoa, quando se deparou com o agente e reagiu à abordagem, segundo a polícia. Três pessoas feridas foram socorridas.



O caso aconteceu na rua Ana Cintra, no bairro de Campos Elíseos, centro da capital paulista. De acordo com a polícia, o suspeito entrou em uma loja da rua e disparou contra um homem com quem teria uma briga pessoal. Depois dos disparos no interior da loja, ele teria atirado contra policiais do lado de fora, quando foi atingido.



Após a troca de tiros, o reforço policial chegou ao local rapidamente e cercou a região. Ambulâncias dos bombeiros e do Samu realizaram atendimentos de feridos para hospitais próximos. A polícia não confirmou o estado de saúde dos atingidos nem do suspeito autor do ataque. Uma investigação deverá apurar as circunstâncias da ocorrência por meio de um inquérito.