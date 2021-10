Antiviral em teste da Pfizer não tem ivermectina em sua fórmula

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Verificado por: Folha de S. Paulo





Falso: São falsas as alegações feitas em vídeo de que a Pfizer estaria desenvolvendo um remédio para COVID-19 que contém, entre seus componentes, a ivermectina. A farmacêutica está, sim, produzindo um medicamento via oral contra a doença, mas, como a empresa informou ao Comprova, sua fórmula não contém o antiparasitário, comprovadamente ineficaz contra o coronavírus.





Conteúdo verificado: Um vídeo que circula no TikTok afirma que a Pfizer está desenvolvendo um remédio para COVID-19 com ivermectina na composição.





É falso o conteúdo de um vídeo que circula no TikTok afirmando que a Pfizer está desenvolvendo um medicamento contra a COVID-19 com ivermectina em sua fórmula. O PF-07321332 (nome provisório do medicamento em teste) é uma terapia antiviral projetada especificamente para ser administrada por via oral.





Como a farmacêutica informou ao Comprova, o remédio é um "inibidor de protease", enzima presente no novo coronavírus necessária para que ele se replique, e não tem nenhuma semelhança com a ivermectina ou com "qualquer composição" dela.





Naylson Ribeiro, farmacêutico clínico formado pelo Instituto de Ciência e Tecnologia da Qualidade (ICTQ) do Piauí, explica que a ivermectina é um antiparasitário, enquanto o medicamento desenvolvido pela Pfizer é um antiretroviral. "São mecanismos de ação diferentes", disse.





A reportagem tentou contato com o autor do vídeo, mas não obteve retorno até a conclusão desta verificação. O Comprova considerou o conteúdo falso porque foi inventado.





Como verificamos?





A reportagem buscou informações sobre o autor do vídeo em redes sociais como TikTok, Facebook e LinkedIn.





Para saber sobre o remédio em desenvolvimento, levantamos informações no site da farmacêutica Pfizer e contatamos a assessoria de imprensa da empresa por e-mail. Além disso, buscamos sua composição química nos sites DrugBank, PubChem e Chemical & Engineering News.





No site da Abbott Laboratories, fabricante da ivermectina, encontramos informações sobre o antiparasitário, inclusive sua fórmula molecular.





Também entrevistamos Naylson Ribeiro e o professor doutor em Farmacologia da Universidade Federal de Campina Grande Sávio Benvindo Ferreira.





Verificação





O medicamento em teste





Em março deste ano, a Pfizer iniciou um estudo clínico de fase 1 de um antiviral contra a COVID-19 via oral em adultos saudáveis para verificar sua segurança, tolerabilidade e farmacocinética. Chamado inicialmente de PF-07321332, o medicamento atua como um inibidor que impede a replicação do vírus causador da doença nas células.





Em julho, a farmacêutica anunciou em seu site o progresso dos estudos e a evolução para testes nas fases 2 e 3 com o intuito de avaliar a eficácia e a segurança do medicamento, administrado com uma baixa dose de ritonavir (antirretroviral prescrito no tratamento do HIV) em pacientes diagnosticados com o coronavírus e com alto risco de ter o quadro piorado.





Segundo explica reportagem da Galileu, "a droga foi desenvolvida para se conectar à estrutura do Sars-CoV-2, impedindo que ela realize o seu papel: 'cortar' o material genético do patógeno e dar origem a novos vírus". E, como informou a farmacêutica ao Comprova, no passado, o mecanismo dos inibidores de protease revolucionaram o tratamento de HIV e hepatite C, outras doenças virais.

O medicamento em teste e a ivermectina





Diferente do que o autor do vídeo afirma, o remédio que a Pfizer está testando não leva ivermectina em sua fórmula. No vídeo, ele diz que quando a farmacêutica "precisava vender vacina, a ivermectina não tinha comprovação científica" e que, "agora, ela pode ser usada", o que é uma informação falsa, segundo a checagem feita pela reportagem.





A Pfizer está pesquisando medicamentos contra a COVIDdesde o início da pandemia, como afirma em seu site. E, como afirma mensagem enviada ao Comprova, o PF-07321332 não tem relação nenhuma com o antiparasitário.





O mesmo já havia sido informado pela empresa anteriormente. Conforme a Folha noticiou em agosto, "em ofício enviado ao senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI da COVID, que solicitou informações sobre o medicamento à empresa", a Pfizer afirmou que o antiviral estudado "é composto de estruturas químicas e mecanismos de ação totalmente diferentes da hidroxicloroquina, da azitromicina e da ivermectina".





Entrevistado pela reportagem, Naylson Ribeiro, farmacêutico do ICTQ do Piauí, diz que os dois remédios são de classes farmacológicas totalmente diferentes. "A ivermectina é um antiparasitário de amplo espectro, enquanto que o PF-07321332 atua na inibição da protease, enzima que o vírus precisa para se replicar e infectar novas células", diz ele.





Sobre o uso do antiparasitário contra a COVID, o Ministério da Saúde do Brasil afirmou em março que "o uso da ivermectina para COVID-19 não está previsto em bula e a utilização off label [fora do que a bula prescreve], até o momento, não teve o respaldo das agências reguladoras, bem como do fabricante do medicamento". Mesma opinião da Organização Mundial da Saúde (OMS), que não recomenda a utilização "para quaisquer outros propósitos diferentes daqueles para os quais seu uso está devidamente autorizado, como para tratamento de oncocercose e sarna".





O vídeo





O autor do vídeo usa como fundo de tela uma ampliação de um texto do site Zero Hedge intitulado "Pfizer lança estudo final para medicamento COVIDque é supostamente semelhante a 'pasta de cavalo'" e, logo após ler o título, aponta no conteúdo do texto a palavra "ivermectina".





O Zero Hedge afirma em um manifesto no site que uma de suas missões é "liberar o conhecimento oprimido". A página é conhecida por compartilhar informações de extrema-direita.





O link do texto citado no vídeo está com um aviso no Twitter dizendo que ele pode ser inseguro.





Em uma reportagem da ABC News, divulgada em fevereiro deste ano e intitulada "Os super espalhadores por trás das principais teorias da conspiração COVID-19", o Zero Hedge é citado por republicar um texto de um site ligado a teorias da conspiração.





No ano passado, o Zero Hedge foi banido do Twitter por relacionar um cientista chinês à pandemia.





O autor do vídeo





No Linkedin, Luciano Raul Mazeo - que usa o perfil @lucianomazeo no TikTok - se denomina jornalista, estudante de História e autodidata e afirma ter experiência como "coordenador de mídias sociais no partido Patriotas".





A reportagem enviou e-mail para o grupo Anhanguera Educacional, que aparece no LinkedIn de Mazeo, para confirmar se ele estuda ou já estudou na instituição, mas não obteve resposta.





Já em sua página no Facebook, Mazeo se apresenta como empreendedor.





O Comprova tentou falar Mazeo via WhatsApp e mensagem privada no Facebook e no Instagram, mas ele não respondeu em nenhum dos canais. Após a tentativa de contato, o post verificado aqui passou a aparecer como "vídeo indisponível" no TikTok.





Por que investigamos?





Em sua quarta fase, o Comprova verifica conteúdos suspeitos sobre pandemia, políticas públicas do governo federal e eleições. O post verificado aqui foi visualizado 31,7 mil vezes no TikTok até 18 de outubro - depois, foi retirado do ar.





Ao defender a ivermectina contra a COVID-19, o autor do vídeo vai contra as evidências científicas e coloca a saúde da população em risco ao indicar um medicamento que até o momento não possui eficácia comprovada contra a doença. Além disso, ele menospreza a vacina, dizendo que não se imunizou, sendo que o produto é a ferramenta mais eficaz contra o coronavírus no momento.





UOL Confere, Boatos.org, AFP Checamos, Associated Press e Politifact checaram conteúdos semelhantes.





O Comprova já publicou outras verificações relacionadas à pandemia, como a que informa ser falso que documento da Suprema Corte dos Estados Unidos afirma que vacinados se tornam transumanos e a reportagem que mostra que deputada distorce entrevista de diretora do CDC para criticar vacinas e "passaporte sanitário".





Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma mentira.





