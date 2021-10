Brasil tem 108,8 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a COVID-19

O país atingiu a marca de 51,02% da população totalmente imunizada contra a COVID-19 (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O Brasil atingiu a marca de 51,02% da população totalmente imunizada contra a COVID-19. Em números, significa que 108.844.291 receberam as duas doses ou o imunizante de aplicação única.

O número de habitantes parcialmente imunizados, ou seja, com ao menos uma dose das vacinas disponíveis é de 152.816.363, correspondendo a 71,64% da população.Os Estados do Amapá, Paraná e Rio de Janeiro estão com instabilidade no sistema e, por esta razão, não há atualizações. Paraíba e Acre não divulgaram dados da vacinação.Nas últimas 24 horas, foram registradas 1.167.980 aplicações. As primeiras doses foram aplicadas em pouco mais de 170 mil pessoas. Já 706.095 receberam a 2ª aplicação da vacina.O imunizante de dose única foi aplicado em 8,2 mil pessoas. Já as doses de reforço foram administradas em 282,9 mil habitantes, com total de 5,8 milhões de doses aplicadas.Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, em parceria com 27 secretarias de Saúde.