Homem que matou ex-mulher com 30 facadas vai a júri popular nesta quinta

O Tribunal do Júri de Taguatinga vai decidir, nesta quinta-feira (14/10), às 9h, se condena ou absolve Diego Nunes Freitas, 40 anos. Ele é acusado de matar a ex-companheira Rosileia Pereira Freitas, 36, em 13 de fevereiro último, sábado de Carnaval. A sessão ocorre nove meses após o crime.

À época, o réu foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva no dia seguinte ao assassinato. Em 8 de março, a Justiça recebeu a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra o agressor.