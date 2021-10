Mundo já tem 237,7 milhões de casos confirmados de covid-19

O número de contaminados, no mundo, pelo novo coronavírus chegou a 237,777 milhões, enquanto 4,850 milhões de pessoas morreram em decorrência da covid-19, aponta levantamento feito pela universidade norte-americana Johns Hopkins.



Já a quantidade de doses aplicadas de imunizantes contra a doença alcançou a marca de 6,547 milhões.



Nos Estados Unidos, já foram constatados 44,332 milhões de casos de covid-19 desde o início da pandemia, com 712.993 mortes. A quantidade de doses de imunizantes aplicadas no país é de 400,315 milhões.



A quantidade de casos confirmados da doença no Brasil está em 21,567 milhões, com 600.829 mortes em decorrência de complicações da covid-19. O País já aplicou 248,201 milhões de doses de vacinas anticovid.