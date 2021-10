Veja os números sorteados da Mega Sena de R$ 35 mi e outras loterias

Confira as dezenas sorteadas do concurso 2416 da Mega Sena 35 milhões e outras loterias da noite (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil )

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quarta-feira (06/10), os concursos da Lotofácil 2341, Lotomania 2220, Quina 5676, Mega Sena 2416, Super Sete 153. As loterias pagaram, juntas,





O sorteio acontece no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Confira as dezenas sorteadas:

Lotofácil no valor de R$ 1.500.000,00

02 - 04 - 05 - 07 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25

Lotomania no valor de R$ 600.000,00

08 - 09 - 19 - 22 - 27 - 29 - 30 - 36 - 51 - 56 - 65 - 76 - 79 - 82 - 84 - 88 - 92 - 93 - 95 - 96



Quina no valor de R$ 700.000,00





14 - 19 - 35 - 36 - 64



Mega no valor de R$ 35.000.000,00

06 - 07 - 11 - 26 - 37 - 57





Super Sete no valor de R$ 2.700.000,00

4 - 0 - 2 - 1 - 8 - 7 - 3





*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira