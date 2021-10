Veja vídeo: piscina é arrastada durante ventania e atinge dois carros

Vento arrastou piscina, que acabou atingindo dois veículos (foto: reprodução)

Ventania em Pau dos Ferros/RN arrasta piscinas que estavam expostas para venda... pic.twitter.com/PIFxVnDuBv — Clístenes Carlos (@ClistenesCarlos) October 3, 2021

Uma forte ventania arrastou algumas piscinas de fibra que estavam expostas por alguns metros em Pau dos Ferros, interior do Rio Grande do Norte, neste domingo (3/10).Uma das piscinas chegou a atingir dois carros que estavam estacionados. O caso aconteceu em frente a um supermercado do município. O momento foi flagrado por câmeras de segurança e o vídeo circula nas redes sociais. Ninguém ficou ferido.