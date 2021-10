Homem leva choque elétrico, cai de escada e morre

Chegando ao local, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encontraram a vítima, Jonas Lemos, caída no chão. A vítima realizava uma atividade nos cabos da rede quando foi atingido por uma descarga elétrica e caiu da escada que usava para acessar a rede.