Farmácias têm menor índice anual de testes positivos de covid entre dias 6 e 12

As farmácias registraram 21.179 resultados positivos de covid-19 entre 6 e 12 de setembro, o equivalente a 14% das testagens, aponta a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma). Foi o menor índice do ano, após os 25.353 casos confirmados no período de 31 de agosto a 5 de setembro.



"O avanço da vacinação, com doses de reforço e extensão para crianças e adolescentes, tem sido fator determinante para essa redução", avalia o CEO da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto.



A entidade também aponta que o número de testagens rápidas voltou a recuar na semana analisada: o volume de atendimentos foi de 146.298, 16% a menos que na comparação com a semana anterior.



Desde abril de 2020, o número de casos totalizou 2.156.823 (20% dos teste). Na análise por Estados, 19 ainda mantêm um porcentual de resultados positivos acima da média nacional, apesar do viés de queda.