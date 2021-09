Empresários do Unidos Pela Vacina levantaram cerca de R$ 50 milhões em doações

O Movimento Unidos Pela Vacina, iniciativa criada pelo Grupo Mulheres do Brasil, arrecadou 1,95 milhão de itens para mais de 4 mil municípios brasileiros. Essas cidades foram atendidas por mais de 400 empresas, que distribuíram mais de R$ 50 milhões em equipamentos, insumos e apoio para infraestrutura de vacinação contra a covid-19 até setembro deste ano. Ao todo, foram mais de 4,5 mil voluntários



O movimento afirma que não intermediou as transações financeiras e que as doações de itens eram feitas diretamente aos municípios. Os R$ 50 milhões são uma estimativa do quanto os doadores gastaram com os itens doados. No próximo mês, o Unidos Pela Vacina ainda deve acompanhar a entrega de mais doações.