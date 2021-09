Em agosto, Amazônia perdeu o equivalente a 5 cidades de Belo Horizonte

(foto: Christian Braga/Greenpeace) Em agosto de 2021, o desmatamento na Amazônia teve a maior média para o mês em dez anos. Dados obtidos por um estudo feito pelo Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD), do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), mostram que foram desmatados 1.606 km² de floresta, o equivalente a cinco vezes o tamanho de Belo Horizonte.

O Pará e o Amazonas são responsáveis por 66% da área destruída em agosto e seguem como os que mais desmatam. E, pela primeira vez, o Acre aparece em terceiro lugar.





O Pará teve 638 km² de terras destruídas apenas em agosto, o que representa 40% de toda a devastação na Amazônia Legal, e segue no topo do ranking de estados que mais desmatam a Floresta Amazônica.

O pesquisador do Imazon, Antônio Fonseca, alerta que é necessária a adoção de medidas contra o desmatamento, como a intensificação de operações de fiscalização. "Se quisermos evitar que o ano feche com a maior área desmatada da década, precisamos urgentemente adotar ações mais efetivas, como aumentar o embargo de terras já desmatadas ilegalmente e intensificar operações de fiscalização, com a devida punição dos desmatadores", explicou em entrevista ao "G1".





Desenvolvido pelo Imazon, o SAD, é uma ferramenta que utiliza imagens de satélites, incluindo radar, para o monitoramento da Floresta Amazônica.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira