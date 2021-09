Mega-Sena concurso 2.408: veja resultado e ganhadores

Concurso 2.408 da Mega-Sena, sorteado esta sábado (11/9), pagou R$ 46,3 milhões (foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Apostadores do concurso 2.408 da Mega-Sena já podem conferir o resultado do sorteio, realizado nesta sábado (11/9) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade São Paulo.