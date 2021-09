Sorteio 2209 da Lotomania, 5645 da Quina e outras loterias; veja resultados

Somando as cinco loterias, o valor chega a R$ 31,8 milhões (foto: Arquivo/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta terça-feira (31/8), os concursos 2209 da Lotomania, 5646 da Quina, 2267 da Dupla-Sena, 1683 do Timemania e 501 do Dia de Sorte. Somando as cinco loterias, o valor chega a R$ 31,8 milhões.

Os sorteios aconteceram no Espaço Loterias CAIXA, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Confira as dezenas:

Lotomania no valor de R$ 2.100.000

04 - 08 - 17 - 19 - 24 - 26 - 36 - 38 - 49 - 55 - 56 - 66 - 69 - 70 - 75 - 77 - 80 - 84 - 95 - 96

Quina no valor de R$ 5.600.000,00

23 - 26 - 33 - 23 - 79

Dupla Sena no valor de R$ 2.400.000

1° sorteio: 15 - 19 - 23 - 29 - 31 - 34

2° sorteio: 03 - 23 - 29 - 32 - 36 - 47

Timemania no valor de R$ 21.500.000

04 - 10 - 18 - 25 - 61 - 63 - 68

Time do Coração: Mixto/MT

Dia de Sorte no valor de R$ 200.000

03 - 13 - 18 - 20 - 23 - 24 - 30

Mês de Sorte: Março

