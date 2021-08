Evento com ministro da Educação tem repressão da PM a protesto de alunos

Momento em que guardas e policiais agridem estudantes em Nova Odessa (SP) (foto: Daline Ribeiro/Ubes)

Um evento com o ministro da Educação Milton Ribeiro terminou em repressão da Polícia Militar e da Guarda Municipal em Nova Odessa (SP) contra estudantes. A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) convocou um protesto para tentar dialogar com o chefe da pasta, mas houve uma verdadeira confusão no local.