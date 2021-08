Paraquedista morre depois de queda nos Lençóis Maranhenses

Morte nos Lençóis Maranhenses: paraquedista errou manobra e caiu (foto: Reprodução/Redes sociais)

O paraquedista Gildson de Oliveira, de 55 anos, morreu nesta quinta-feira (19/8) depois de despencar de uma altura de 15 metros na Lagoa Azul, que fica Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, a 252 quilômetro de São Luís. Nascido em São Paulo, ele participava de um evento de paraquedismo no local, que começou no dia 10.

A vítima chegou a ser atendida pelo Corpo de Bombeiros e levada até um hospital da região. A Policia Civil segue investigando as causas do acidente. Testemunhas foram ouvidas.





Segundo a organização do evento, a manobra que o paulista tentava fazer é conhecida como "curva baixa", quando ele muda de direção já muito próximo ao solo.





O corpo do paraquedista será transferido para São Paulo, onde ele será sepultado.





Responsável pela administração do parque, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) divulgou nota lamentando o incidente com o paraquedista.





"O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) informa que na data de hoje (19/08/2021) durante o evento de paraquedismo Boogie dos Lençóis, um atleta sofreu um acidente e veio a óbito na Lagoa Azul no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. O evento está em sua 6%u2070 edição e possuía autorização do ICMBio e das demais autoridades competentes, inclusive na adição de 2021. Como condicionante ao evento a organização disponibilizou uma Equipe de Atendimento de Emergência composta por Bombeiros Civis que realizaram o atendimento no local, entretanto, a gravidade do acidente não possibilitou o salvamento da vítima. A Policia Civil está investigando as causas do acidente. Neste momento de pesar, nos solidarizamos com amigos e família da vitima", diz a nota.