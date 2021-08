Presidente da Fundação Palmares irá processar Martinho da Vila por racismo

O presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, irá processar o cantor Martinho da Vila por racismo (foto: Reprodução/Redes) Fundação Palmares, Sérgio Camargo, anunciou nesta terça-feira (17/8) que irá processar o cantor e compositor Martinho da Vila por racismo. Durante a edição de ontem do programa “Roda Viva”, da TV Cultura, o cantor utilizou a expressão “preto de alma branca” para definir Camargo. O presidente da, anunciou nesta terça-feira (17/8) que iráo cantor e compositorpor. Durante a edição de ontem do programa “Roda Viva”, da TV Cultura, o cantor utilizou a expressão “preto de alma branca” para definir Camargo.

"Ingressarei na Justiça com ação cível de indenização por danos morais contra Martinho da Vila, que atacou a minha honra com o uso da expressão ‘preto de alma branca’”, Camargo publicou em suas redes sociais.

Criada em 1993, a Fundação Cultural Palmares é uma instituição vinculada ao Ministério do Turismo e tem como função “promover e preservar a cultura negra brasileira”, conforme descrição contida na página oficial da Fundação no Facebook. Sérgio Camargo foi nomeado para presidir a instituição pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em novembro de 2019. “A Palmares deixou de ser a mais obscura e desconhecida de todas as fundações da administração pública federal. Depois da minha chegada, ganhou fama e relevância”, Sérgio Camargo também publicou hoje.

Desenvolva um logotipo. Inscreva sua ideia. O prêmio será de R$ 20 mil e dará projeção ao nome do ganhador. %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDE0E%u270C%uFE0F pic.twitter.com/w4sB9iKLEd %u2014 Sérgio Camargo (@sergiodireita1) August 17, 2021

A ação cível deve ser protocolada nesta quarta-feira (18/8). “Na epígrafe da ação (sendo finalizada), o ensinamento de Morgan Freeman que pretos racistas da esquerda precisam aprender”, tuitou Sérgio Camargo.

Na epigrafe da ação (sendo finalizada), o ensinamento de Morgan Freeman que pretos racistas da esquerda precisam aprender. pic.twitter.com/PQUc6VrNPy %u2014 Sérgio Camargo (@sergiodireita1) August 17, 2021

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira