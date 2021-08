OMS: COVID pode se tornar endêmica, mas não com transmissão e alcance atual

Epidemiologista da Organização Mundial da Saúde acredita que a COVID-19 se tornará uma doença que reaparece de tempos em tempos (foto: Pixabay)

pode se tornar uma doença, que reaparece de tempos em tempos, afirmou a epidemiologista responsável pela resposta da Organização Mundial da Saúde () à pandemia, Maria Van Kerkhove, durante sessão de perguntas e respostas nesta terça-feira (17/8). Ela, porém, descartou a possibilidade do coronavírus circular no nível de- e em todas as regiões do mundo ao mesmo tempo no futuro.

De acordo com a epidemiologista, o cenário da pandemia de COVID-19 continua "muito desafiador" a nível global, algo que não deveria acontecer após tanto tempo de crise sanitária.

"Não deveríamos estar nesta posição com as ferramentas que temos", disse a cientista, ao criticar a iniquidade na distribuição de vacinas contra o coronavírus e o não cumprimento das medidas de segurança sanitária recomendadas pela entidade multilateral. De acordo com Van Kerkhove, mais de 4,4 milhões de infecções e 60 mil mortes por COVID-19 foram reportadas à OMS na semana passada.



A alta transmissão do vírus, disse Van Kerkhove, ocorre também pela disseminação majoritária da variante delta do vírus. A epidemiologista diz que há evidência que sustenta a tese de que esta cepa, além de mais transmissível, aumenta o risco de hospitalizações entre os infectados. Não há, porém, dados que sugiram maior mortalidade entre aqueles que contraíram esta variante, segundo ela.