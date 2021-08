Após 10 dias internada com COVID, Glória Menezes recebe alta

Glória Menezes tem 86 anos e estava internada desde 6 de agosto (foto: Redes Sociais/Reprodução) Glória Menezes, de 86 anos, teve alta nesta segunda-feira (16/8). Ela foi internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em 6 de agosto, com sintomas leves de COVID-19. A atrizde 86 anos, teve alta nesta segunda-feira (16/8). Ela foi internada no, em 6 de agosto, com sintomas leves de





Glória perdeu o marido para COVID-19, o ator Tarcísio Meira, que morreu na quinta-feira (12/8) devido a complicações causadas pela doença.





Tarcísio e Glória já estavam vacinados com as duas doses do imunizante contra a COVID-19.

Nenhuma vacina tem eficácia de 100%. É necessário que a população entenda que questionar a eficiência da vacina é um debate infundado e contribui para a desinformação, como avaliam especialistas consultados pelo Estado de Minas.

