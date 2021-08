Enorme massa de ar quente cobre o Brasil e temperaturas podem chegar a 40ºC

Termometros chegaram a 40ºC no Sul do Brasil (foto: PixaBay/Reprodução) massa de ar quente vai tomar o Brasil de Norte a Sul. A previsão é de que vários estados sofram com calor muito intenso. Em Minas Gerais, a temperatura também sobe, mas não muito em comparação aos outros estados. Nesta semana, uma enormevai tomar o. A previsão é de que vários estados sofram com calor muito intenso. Ema temperatura também sobe, mas não muito em comparação aos outros estados.









A massa de ar seco e quente cobre a maior parte do território brasileiro, mas nos próximos dias deve alcançar o Sudeste e Norte do país.





A temperatura sofrerá uma escalada ao longo dos próximos dias, mas o calor mais intenso será sentido na grande maioria das cidades do Centro-Sul do Brasil, na segunda metade da semana.





Minas Gerais também deve sofrer com as altas temperaturas. O aquecimento será mais acentuado no Triângulo Mineiro, com máximas de 35ºC ou mais em algumas cidades.





São Paulo terá máximas entre 35ºC e 40ºC, sobretudo na segunda metade da semana. Na capital, a temperatura mais alta será de 30ºC a 32ºC.





Calor no Sul





O Sul do Brasil terá aquecimento mais acentuado que várias regiões do Sudeste.





No Paraná e em Santa Catarina, as máximas serão acima de 35ºC e até próximas dos 40ºC em alguns pontos.





No Rio Grande do Sul, o ar muito quente deve chegar entre terça e quarta-feira com acentuada elevação da temperatura.