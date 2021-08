Cabo da PM mata jovem negro por achar que ele havia roubado seu celular

Cabo efetua dois disparos e mata jovem sem necessidade (foto: Polícia Civil/Divulgação) jovem negro, 20, na Zona Norte da capital paulista. O cabo Silvio Pereira dos Santos Neto acusou a vítima de ter roubado um celular e acertou dois tiros nela. Uma discussão fútil terminou em tragédia em São Paulo. Um policial de 29 anos foi preso em flagrante no último sábado (7/8) após ter matado Clayton Abel de Lima, um, 20, na Zona Norte da capital paulista. O cabo Silvio Pereira dos Santos Neto acusou a vítima de ter roubado um celular e acertou dois tiros nela.





Ambos foram vistos juntos por volta das 3h da manhã de sábado num bar na Vila Medeiros. Testemunhas contaram ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que eles estavam bêbados e começaram a discutir depois de algum tempo.





O policial acusou o jovem de ter furtado o celular e logo sacou a arma da cintura para efetuar os disparos.

À Polícia Civil, frequentadores do bar afirmaram ainda que, em certo momento, ouviram dois disparos de arma de fogo, efetuados pelo cabo da PM com um revólver Taurus. Uma testemunha desarmou o policial, que estava bastante agitado.





Em depoimento na delegacia, Silvio Neto disse que havia sofrido tentativa de roubo e, por isso, foi obrigado a reagir. Durante perícia no carro, além do celular, a PM encontrou um cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e um boleto bancário no nome da vítima.





O Ministério Público Estadual denunciou o policial por homicídio qualificado por motivo fútil. Ele deverá ser indiciado por homicídio doloso (quando há a intenção clara de matar).