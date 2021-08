Mãe de bombeiro acidentado em SC faz vaquinha para comprar carro adaptado

Caixas com carga viva de frangos se soltaram de um caminhão e atingiu ambulância guiada por Victor (foto: Arquivo pessoal)



Em questão de segundos, um profissional que se arriscou inúmeras vezes em nome de sua vocação para salvar vidas se vê numa incessante luta para sobreviver. A fé religiosa e o comprometimento diário na recuperação passaram a ser os principais trunfos do bombeiro Victor Rodrigues Cândido, de 26 anos, e de sua família.



Natural de Criciúma, no Sul de Catarina, ele foi vítima de um grave acidente em janeiro de 2020, quando caixas com frangos vivos se desprenderam de um caminhão e atingiram a ambulância EM que o jovem estava. Desde então, Victor se dedicou 100% à reabilitação, teve duas pneumonias e venceu a COVID-19 no fim de abril.

vaquinha on-line na tentativa de arrecadar recursos para comprar um carro adaptado (no valor de R$ 157 mil) que facilitaria o transporte do bombeiro para as sessões de fisioterapia e para os demais compromissos na recuperação. A vaquinha pode ser acessada Há algumas semanas, os familiares criaram umana tentativa de arrecadar recursos para comprar um carro adaptado (no valor de R$ 157 mil) que facilitaria o transporte do bombeiro para as sessões de fisioterapia e para os demais compromissos na recuperação. A vaquinha pode ser acessada aqui.

No novo veículo, o banco se transformaria numa cadeira de rodas e, com isso, o esforço para carregá-lo seria menor. A mobilização vem se espalhando por todo o país.

Jovem não consegue falar e nem andar e se comunica por meio de gestos (foto: Arquivo pessoal)

O acidente ocorreu na rodovia SC-480, em São Domingos, no Oeste catarinense, enquanto Victor e outros bombeiros se deslocavam para uma ocorrência de incêndio. O caminhão que carregava frangos rumo a um frigorífico vinha na direção contrária. Foi quando quatro caixas se soltaram do veículo e atingiram a ambulância. A carga quebrou o para-brisa e o teto e acertou a cabeça de Victor, que teve traumatismo cranioencefálico.





“Ele teve que abrir algumas laterais do crânio. Ficamos de janeiro a abril dentro de um hospital em Chapecó. Foram feitas várias cirurgias para colocação de válvulas. Depois, ele foi transferido para Criciúma”, conta a mãe, Reijanes Rodrigues, de 48 anos, que passou a morar com o filho para ajudá-lo na reabilitação.





Depois de um ano e sete meses sob cuidados médicos, Victor se comunica por meio de pequenos gestos. Ele perdeu a fala, usa fraldas e precisa usar uma sonda gastroenteral para se alimentar.

Victor foi homenageado pelo Corpo de Bombeiros em junho do ano passado em Criciúma (SC) (foto: Manuela Silva/4ºBBM)

Reijanes diz que o jovem vem progredindo no dia a dia após uma operação feita há seis meses: “Ele sempre teve força de vontade. É um guerreiro. Mas esteve prejudicado a recuperação em função de um problema na válvula colocada no crânio dele no hospital de Chapecó. No fim de fevereiro, ele fez uma cirurgia para a colocação de uma válvula programável e ficou mais comunicativo. Desde então, já faz sinal de positivo, conta com os dedos e até faz cálculos. Chegamos a uma fase em que ele pode progredir na reabilitação”.





O governo de Santa Catarina vem custeando as despesas médicas na recuperação do jovem. Uma empresa contratada pelo Estado garante serviços de enfermagem durante 24 horas por dia, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. A família entrou com processo na Justiça pedindo indenização à empresa que transportava os frangos, mas aguarda definição dos trâmites.





A ideia de comprar um novo carro surgiu diante das dificuldades no cotidiano. “Hoje, precisamos de três pessoas para ajudar o Victor. Nesse processo de levar para a clínica, tirar do carro e voltar para a cadeira de rodas, ele se cansa muito, além do risco de machucar o furo que há na barriga dele. Tivemos a ideia de comprar um carro grande e fazer a vaquinha para arrecadarmos os recursos”, conta Reijanes.



Infectado pela COVID-19

Em meio ao sofrimento, outra surpresa nada agradável atingiu a família em abril: Victor testou positivo para o coronavírus. Parentes e amigos não sabiam se ele suportaria mais um baque emocional. “A COVID-19 era uma outra preocupação que tínhamos. Não sabíamos se ele teria imunidade para resistir à doença. Mas ele recebeu alguns antibióticos, que foram muito efetivos. Ele se curou, graças a Deus”, diz Reijanes.

Nova rotina





Depois do trauma do acidente, a mãe relata que se adaptou a uma nova rotina para poder cuidar de Victor. Ela sabe que é preciso estar sempre animada para que o filho se mantenha comprometido na reabilitação.





“O Victor morava sozinho, mas desde o acidente eu assumi a responsabilidade de cuidar dele. Eu estava em São Paulo, mas voltamos para Chapecó e depois para Criciúma. Hoje, não saio de perto dele. Preciso estar sempre forte para passar força para o meu filho. Ainda assim, temos de agradecer a Deus por ele ainda estar com vida”, diz.



