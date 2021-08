Dia Internacional da Cerveja: 5 hábitos inusitados de beber no mundo

1 - Coreia do Sul

A Coreia do Sul, assim como outros países asiáticos, é conhecida por ter tradições muito rígidas e com as bebidas não é diferente. Em uma reunião de família ou de amigos, é considerado rude servir o seu próprio copo. A tradição manda servir as bebidas em ordem: primeiro os mais velhos, depois os mais jovens.



Restrição de horário para beber é comum em alguns países (foto: Fred Tanneau/AFP) Se um dia você for à Geórgia, tome cuidado na hora do brinde para não ser indelicado. Antes de começarem a beber, deve-se esperar acabar o discurso que antecede o momento do brinde. E esse discurso leva, em média, 20 minutos. Até lá, não ouse molhar o bico.



As leis para o consumo de álcool nos Estados Unidos são diferentes das brasileiras. Enquanto aqui é permitido consumir bebidas alcoólicas a partir dos 18 anos, a idade mínima legal para os americanos começarem a beber é 21, podendo variar em alguns estados.

Aqui no Brasil, um dos sinônimos para cerveja é “geladinha”. Isso porque é impensável beber uma cerveja quente, correto? Acontece que em outros lugares do mundo, beber uma cerveja "trincando" é incomum.



Na Alemanha, há uma variedade de cervejas que precisam apenas estarem frias para serem consumidas, diferentemente do Brasil, onde as cervejas do tipo Pilsen, servidas geladas, são mais populares.

No inverno alemão, é comum deixarem as cervejas por meia hora na varanda, tempo suficiente para que a bebida fique na temperatura perfeita para consumo.

Apesar de socialmente aceita na maioria dos países, alguns lugares proíbem ou restringem o consumo de bebida alcoólica. É o caso do Irã e da Arábia Saudita, onde produzir, comercializar ou consumir bebidas alcoólicas é crime.

As Maldivas, apesar do forte apelo turístico, restringem o consumo de álcool dentro dos resorts e hotéis. Já na Tailândia, há horários específicos nos quais é permitido beber, mas em alguns feriados é proibido o consumo durante todo o dia.



As Maldivas, apesar do forte apelo turístico, restringem o consumo de álcool dentro dos resorts e hotéis. Já na Tailândia, há horários específicos nos quais é permitido beber, mas em alguns feriados é proibido o consumo durante todo o dia.





No Brasil, beber cerveja ou outras bebidas alcoólicas é permitido a maiores de 18 anos. Mas não se esqueça: se for dirigir, não beba.





Neste 6 de agosto, Dia Internacional da Cerveja, listamos alguns costumes de consumo da bebida em outros países que podem parecer um pouco inusitados para os brasileiros. Esperar um brinde que dura em média 20 minutos para dar o primeiro gole, saber a ordem correta de servir quem está bebendo contigo e apreciar uma cerveja morna fazem parte dessa lista.