Galpão da Cinemateca Brasileira, em São Paulo, pega fogo nesta quinta

Cinemateca Brasileira em chamas na Vila Leopoldina, em São Paulo (foto: Reprodução/Twitter)

Um galpão de propriedade dapega fogo na Vila Leopoldina, em São Paulo, no início da noite desta quinta (29/7). De acordo com oo imóvel se localiza na Rua Othão, 290, e tem aproximadamente 6 mil metros quadrados.guarda parte do acervo audiovisual do país. O edifício principal da Cinemateca Brasileira, na Vila Mariana, não foi atingido.

De acordo com os bombeiros, 17 viaturas estão no local. Os militares usam escadas para combater as chamas na parte superior do galpão. O chamado aconteceu por volta das 18h.



A Secretaria do Patrimônio da União doou o imóvel à Cinemateca Brasileira em fevereiro de 2009, durante o governo Lula (PT). O galpão tem 8,4 mil metros quadrados, mas 6.356 m² de área construída.



"Trata-se de uma região que concentra empresas ligadas à produção audiovisual e tem potencial para tornar-se um polo de cinema", informa o site oficial da Cinemateca Brasileira.



Em 2011, a Cinemateca iniciou a implantação de reservas específicas para guardar acervos no galpão em chamas nesta quinta.



Há áreas de processamento de acervos fílmicos e documentais, labotatório de impressão fotográfica digital e instalações administrativas, de apoio e serviços no local.



A Cinemateca Brasileira é administrada hoje pela Secretaria Nacional do Audiovisual, braço da Secretaria Especial de Cultura e subjugada ao Ministério do Turismo.



Ainda em 2016, um dos galpões da Cinemateca foi atingido por um incêndio que destruiu 1 mil rolos de filmes, correspondentes a 500 obras. A maior parte era formada por cinejornais.

Aguarde mais informações