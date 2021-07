Idoso morre após ser espancado pelo filho em cidade do interior de SP

Luiz Antônio sofreu paradas cardiorrespiratórias e acabou morrendo após ser espancado pelo próprio filho (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Um homem foina madrugada desta segunda-feira (26/7) poro próprio, umde 67 anos. O caso aconteceu em uma propriedade rural da cidade de Icém, localizada no interior, na divisa com o município de Fronteira, no Triângulo Mineiro.





Rafael Geraldo estava alcoolizado e começou a discutir com o pai, Luiz Antônio Bottino Geraldo. Durante a briga, o filho deu vários socos no pai que caiu no chão e sofreu uma parada cardiorrespiratória.





A polícia foi acionada e prendeu Rafael pelas agressões. Já Luiz Antônio recebeu atendimento médico e chegou a ser transferido para um hospital em São José do Rio Preto, em São Paulo. Mas ele acabou tendo novas paradas cardiorrespiratórias e morreu.

Antes de matar o próprio pai, Rafael Majestic, como o rapaz é conhecido, estava preso por ter descumprido uma medida protetiva contra a ex-companheira. Ele ficou detido por 45 dias e foi liberado na última sexta-feira (23/7).





Agora, Rafael deve responder criminalmente pela morte do próprio pai.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz