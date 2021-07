Lotofácil 2288, Quina 5612 e outras loterias; veja o resultado

Somando as cinco loterias, o valor chega a R$ 37 milhões (foto: Agência Brasil/Reprodução)

A Caixa Econômica Federal, na noite desta quinta-feira (22/7), os concursos 2288 da Lotofácil, 5612 da Quina, 2251 da Dulpa Sena, 1666 do Timemania 2392 e 484 do Dia de Sorte. Somando as cinco loterias, o valor chega a

Os sorteios aconteceram no Espaço Loterias CAIXA, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Confira as dezenas:

Lotofácil no valor de R$ 3.500.000,00

01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25

Quina no valor de R$ 3.300.000,00

03 - 42 - 68 - 70 - 75

Dupla Sena no valor de R$ 17.000.000,00

1° sorteio: 10 - 35 - 40 - 42 - 43 - 50

2° sorteio: 04 - 11 - 12 - 20 - 35 - 48

Timemania no valor de R$ 11.400.000,00

18 - 19 - 42 - 49 - 62 - 65 - 66

Time do Coração: Bangu/RJ

Dia de Sorte no valor de R$ 1.800.000,00

01 - 04 - 09 - 14 - 20 - 25 - 26

Mês de Sorte: Janeiro

