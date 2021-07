Travesti é amarrada e agredida em porta-mala diante da polícia em Teresina

O caso ocorreu na manhã desta última segunda-feira (19/7) no bairro de São Joaquim, Zona Norte da capital piauiense (foto: Reprodução/Antra/Instagram) agressão. O caso ocorreu na manhã de segunda-feira (19/7), no bairro de São Joaquim, Zona Norte da capital piauiense. Nas imagens, é possível ver a vítima amarrada no porta-malas de um carro enquanto é agredida por dois homem com um pedaço de madeira. Vídeo que circula nas redes sociais mostra uma travesti sendo espancada enquanto agentes da Guarda Municipal de Teresina não impendem a. O caso ocorreu na manhã de segunda-feira (19/7), no bairro de São Joaquim, Zona Norte da capital piauiense. Nas imagens, é possível ver aamarrada no porta-malas de um carro enquanto é agredida por dois homem com um pedaço de









Por meio de uma nota de esclarecimento, a Guarda Civil Municipal de Teresina (GCM) informou que vai apurar possíveis falhas no procedimento de agentes durante uma abordagem em uma caso de agressão. Leia a nota na íntegra:





"Sobre o caso envolvendo agressão a uma travesti suspeita de furto, a Guarda Civil Municipal de Teresina (GCM) esclarece que, ao chegar ao local, encontrou a suspeita amarrada e, segundos após ouvir os envolvidos, orientou que o suposto agressor a desamarrasse. Todos foram levados para a delegacia para apuração do caso. Em hipótese alguma, a Guarda Civil Municipal de Teresina defende que seja feita justiça com as próprias mãos. Por fim, o comando da GCM vai avaliar se houve falhas no procedimento".





Revolta





A Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) repercutiu o caso nas redes sociais pedindo respostas às autoridades competentes.