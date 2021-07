Desabamento de mezanino deixa ao menos seis feridos em Barueri

As causas do desabamento será investigadas (foto: Corpo de Bombeiros de SP)

Pelo menos seisficaram feridas após odo mezanino de umade decoração, localizada no Shopping Mackenzie Mall, Barueri, na Grande São Paulo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, nenhuma das vítimas se feriu gravemente.

Segundo uma funcionária da loja, o acidente aconteceu durante a manhã deste sábado (17/07). Os bombeiros informaram que não há desaparecidos.

A Prefeitura de Barueri informou, em nota, que detalhes sobre o acidente só poderão ser confirmados após a conclusão da perícia e que "a documentação de funcionamento da loja e sua infraestrutura está em ordem".

As causas do desabamento serão investigadas.