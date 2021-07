CPTM: ferroviários encerram greve após acordo com o governo

Todas as linhas da CPTM voltarão a funcionar normalmente a partir das 4h da próxima sexta-feira (foto: MURAD SEZER)

dos ferroviários que começou nesta quinta-feira (15/7), chegou ao fim após a categoria ter firmado um acordo com o governo do Estado para o pagamento das parcelas atrasadas do Programa de Participação nos Resultados (PPR). Com isso, todas as linhas da CPTM voltarão a funcionar normalmente a partir das 4h da próxima sexta-feira (16/7).O pagamento das parcelas do PPR referentes a 2020 era uma das principais reivindicações dos ferroviários, cuja previsão inicial era para março e junho deste ano. Com o novo acordo, ficou previsto que elas serão pagas no próximo 10 de agosto e em 10 de janeiro de 2022. Já odos últimos dois anos, também exigido pela categoria, ainda será decidido pelo Tribunal Regional do Trabalho.Em nota, a CPTM informa que o funcionamento das linhas 7-Rubi, 8-Diamante, 9-Esmeralda e 10-Turquesa, prejudicadas peladesta quinta, já retomaram o funcionamento gradativamente a partir desta tarde. Mais cedo, a empresa teve que recorrer à frota do Sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) para auxiliar o transporte.Na próxima segunda-feira (19/7), o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil, que representadas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, realizará uma nova assembleia com a categoria para debater a proposta enviada por Alexandre Baldy, secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado.De acordo com o diretor Alexandre Múcio, caso os ferroviários nãoa nova oferta, haverá uma nova greve já votada pela categoria para a terça-feira (20/7).