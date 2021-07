Avenida Paulista será reaberta aos domingos para lazer, diz prefeito de São Paulo

O prefeito reforçou também a obrigatoriedade do uso de máscara no local (foto: Andre Tambucci/ Fotos Públicas)

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), confirmou que a Avenida Paulista, na região central da cidade, será reaberta aos domingos para lazer. A abertura - ou fechamento para veículos - começa no próximo domingo, 18, e terá inicialmente horário reduzido, sendo das 8h até as 12h. O programa havia sido suspenso para evitar aglomerações e o contágio pela covid-19."Vamos abrir a Paulista, não de forma total. Ontem (segunda-feira, 12) na nossa reunião de comitê, nos foi apresentado que no período das 8h às 12h você tem um público que mantém distanciamento, que é mais família, que vai de bicicleta ou caminhar. À tarde é um outro público, que tem volume maior de pessoas, por isso foi sugerido e eu acatei que será a princípio de manhã", disse Nunes à rádio CBN.A abertura da avenida faz parte do programa Ruas Abertas, que permite usar o local para fins de lazer do público em geral. A Paulista está fechada desde março de 2020, quando começou a pandemia de coronavírus. Isto porque, diante dos riscos de aglomerações, o então prefeito Bruno Covas decidiu interromper a abertura da avenida para a população.O prefeito reforçou também a obrigatoriedade do uso de máscara no local.