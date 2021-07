Quatro pacientes com COVID morrem após falta de energia em hospital

(foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Quatro pacientes depós um problema no sistema de oxigênio do Hospital de Campanha de Porangatu, no norte de Goiás. No domingo (11/7), quando uma árvore caiu sobre a rede elétrica impedindo o fornecimento de oxigênio, doisfaleceram. Na madrugada desta terça-feira (13/7), outros dois pacientes que tinham sido transferidos foram a óbito.