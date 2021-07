Policial civil é preso após matar jovem de 23 anos em rua do bairro de Pinheiros

Um policial civil foi preso após disparar e matar um jovem de 23 anos no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, neste sábado, 10. O crime aconteceu na madrugada de sexta-feira, 9, durante uma aglomeração na Rua Guaicuí, que costuma ficar movimentada por reunir bares e restaurantes.



Segundo um amigo da vítima, eles estavam em um grupo de dez pessoas quando uma pessoa desconhecida sacou uma arma, disparou para o alto e depois atirou em direção a eles, atingindo o jovem. O rapaz foi socorrido e levado ao Pronto Socorro do Hospital das Clínicas onde permaneceu internado, mas não resistiu aos ferimentos. O autor fugiu logo após o disparo.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o policial se apresentou à unidade policial e depois foi levado para o órgão corregedor para prestar depoimento. O delegado solicitou a prisão temporária do policial que foi encaminhado ao Presídio Especial da Polícia Civil.



O caso foi registrado pelo 14º Distrito Policial, em Pinheiros, e encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil, onde ocorrem as apurações.