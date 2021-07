Policial tem mal súbito e morre depois de passar a noite com 11 mulheres

Homem alugou quatro suítes em um motel para passar a noite, em São Bernardo do Campo (foto: Google Street View/Reprodução)



Um policial civil de 50 anos morreu em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, após passar a noite com 11 mulheres. A suspeita da polícia é que ele tenha sofrido um mal súbito.





De acordo com a "TV Record", ele comemoraria o aniversário de 50 anos nesta sexta (2/7) e alugou quatro suítes em um motel para distribuir as mulheres por elas.









Uma investigação foi aberta para apurar o caso no 3º Distrito de Polícia Civil de São Bernardo do Campo.

A festa aconteceu entre 2h e 7h desta sexta. O Instituto Médico-Legal (IML) removeu o corpo, e os agentes recolheram objetos para facilitar as investigações, entre eles estimulantes sexuais.





O homem estava na ativa e trabalhava em uma delegacia no Região Sul de São Paulo. O investigador estava separado da segunda mulher.