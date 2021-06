Data e local do sepultamento de Lázaro não serão divulgados

Mata na qual Lázaro Barbosa se escondeu e morreu em ÁGuas Lindas de Goiás durante perseguição da polícia (foto: Ed Alves/CB/DA Press)

Lazáro Barbosa Sousa, 32 anos, morto em confronto com policiais militares da Rotam de Goiás, será sepultado em cerimônia fechada para familiares. A informação foi confirmada pelo advogado dos parentes, Wesley Lacerda. , 32 anos,em confronto com policiais militares da Rotam de Goiás, seráem cerimônia fechada para. A informação foi confirmada pelo advogado dos parentes, Wesley Lacerda.





Até às 18h dessa terça-feira (29/6), a família não havia buscado o corpo de Lázaro, que está no Instituto de Medicina Legal (IML) de Goiânia. Segundo o advogado, os parentes optaram por uma cerimônia fechada. "A data e o local do sepultamento não serão divulgados por questão de segurança e privacidade dos familiares", frisou.

Após a equipe conseguir ver Lázaro em Águas Lindas, o homem conseguiu se desvencilhar e correr para uma área de mata e, depois, saiu em direção ao rio. Na manhã de segunda-feira (28/6), por volta das 9h30, o grupo de policiais deram continuidade à caçada e se deslocaram a cerca de 5 km do local onde Lázaro teria sido visto pela última vez.





Como consta no boletim, os policiais ouviram vários disparos de arma de fogo, mas não sabiam ao certo de onde vinham. A equipe se abrigou em um local seguro e constataram que os tiros estavam saindo de dentro de uma espécie de arbusto fechado.





Ainda de acordo com o documento, os PMs iniciaram as negociações e pediram para que Lázaro soltasse a arma e se entregasse, porém sem sucesso. Com a negativa, iniciou-se uma intensa troca de tiros. Após os disparos cessarem, os policiais se aproximaram do local onde o suspeito estava e viram Lázaro e duas armas de fogo, uma do tipo pistola, que parou aberta com todas as munições deflagradas, e um revólver calibre .38 com seis munições deflagradas.