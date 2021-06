Fernanda Venturini posta vídeo dizendo que se vacinou 'para viajar o mundo'

(foto: Reprodução )



A ex-levantadora da Seleção Brasileira de Vôlei, Fernanda Venturini, apagou um vídeo que ela havia postado em que assumia ser contra a vacina da COVID-19, depois de ser duramente criticada nas redes sociais.

Ex-mulher do técnico Bernardinho, no vídeo Fernanda anunciou que iria tomar a vacina da Pfizer, que "eu acho que é a menos pior", porque "eu quero viajar o mundo". As imagens mostram a ex-jogadora em um posto de saúde, em São Paulo, morrendo de rir e mandando um beijo para seus seguidores.