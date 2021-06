Homem morre após ser ejetado de carro em acidente no Distrito Federal

(foto: CBMDF/Divulgação)

Um homem morreu após ser ejetado de um carro durante acidente, no Sol Nascente, na madrugada deste domingo (27/6). De acordo com o Corpo de Bombeiros, responsável pela ocorrência, a vítima não foi identificada e aparentava ter cerca de 45 anos.Segundo os militares, o homem perdeu o controle do veículo, que bateu nas grades de uma cerca e nas paredes de uma casa. O carro também atingiu um poste e pegou fogo.Uma pessoa que passava pelo local tirou a vítima das proximidades do incêndio. Quando os bombeiros chegaram, entretanto, o homem estava morto. Não houve outros feridos.Ao menos, duas paredes da casa foram derrubadas. A Defesa Civil foi acionada e o local ficou aos cuidados da Polícia Militar.