Ministro do TCU diz que há 'questões nebulosas' no contrato da Covaxin

Ministro do TCU diz que há 'questões nebulosas' no contrato da Covaxin

Brasil tem novo recorde diário, com 115.228 novos casos de COVID-19 em 24h

Brasil tem novo recorde diário, com 115.228 novos casos de COVID-19 em 24h

PF faz buscas contra quadrilha que fraudou concurso do TRE-SP e faturou R$ 29 mi

PF faz buscas contra quadrilha que fraudou concurso do TRE-SP e faturou R$ 29 mi

Segunda Turma do Supremo admite retroação da lei anticrime para estelionato

Segunda Turma do Supremo admite retroação da lei anticrime para estelionato

Passageiro é preso no aeroporto de Guarulhos por importunação sexual em voo

Passageiro é preso no aeroporto de Guarulhos por importunação sexual em voo

Rainha de festa alemã tradicional morre em acidente de moto no Sul do país

Rainha de festa alemã tradicional morre em acidente de moto no Sul do país