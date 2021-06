Em Campinas, anúncio de vaga de emprego exige vacinação pela Pfizer

Muitos brasileiros estão escolhendo vacina: corrida as postos é pelo imunizante da Pfizer (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press.)



Uma vaga para governanta em Campinas, no interior de São Paulo, mostra que os brasileiros estão escolhendo vacina, e que a preferida é o imunizante da Pfizer.



Segundo o jornal "Folha de S.Paulo", o processo seletivo lançou mão de mais uma exigência, além das qualidades técnicas. A candidata deverá ter sido vacinada com as doses produzidas pela Pfizer. A vaga é para governanta, e anúncio foi publicado no site Trabalha Brasil.



Além de exigir estar vacinada com a Pfizer, há outras exigências para as candidatas: ser cuidadosa, organizada, disciplinada e ter boa bagagem cultural.





O salário divulgada é de R$ 1.600, com contração via microempreendedor individual (MEI).





O anúncio não traz o contato do empregador, apenas um espaço para cadastro de candidatos.





A procura pela vacina da Pfizer, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil é pela alta taxa de eficácia (95%) e por ela ser uma das que seriam incluídas em um possível passaporte COVID-19 em países como os EUA.





No Brasil, até agora, a populção em sido imunizada com três vacinas: Coronavac AstraZeneca e a da Pfizer. As taxas de eficácia são: a da Coronavac é de 50,38%, a da AstraZeneca, 70%, e a da Pfizer, 95%.