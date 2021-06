Brasil recebe 842,4 mil doses da Pfizer via consórcio Covax Facility

O Ministério da Saúde informou neste domingo, 20, que recebeu um lote de 842,4 mil doses da Pfizer/BioNTech pelo consórcio Covax Facility, que desembarcaram no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Segundo o ministério, é o primeiro lote da Pfizer que chega ao País por meio do consórcio.



O contrato do Brasil com o Covax prevê 42,5 milhões de doses de diferentes laboratórios até o fim de 2021.



Antes, o Brasil só havia recebido doses da AstraZeneca/Oxford, produzidas na Coreia do Sul, por meio da Opas, a Organização Pan-Americana da Saúde.