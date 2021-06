Lázaro: policial conhecido como hipster da Federal ajuda nas buscas

(foto: Reprodução/Redes sociais)

Entre os 270 policiais das forças de segurança que trabalham para prender Lázaro Barbosa, 32 anos, um rosto se destaca: o do policial federal Lucas Valença, o "hipster da Federal". Valença virou assunto nas redes sociais em 2016, quando fez a escolta do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (MDB-RJ), réu por corrupção no âmbito daLava-Jato.