Polícia Civil de SP faz operação contra tráfico de drogas na Cracolândia

A Polícia Civil fez uma operação contra o tráfico de drogas na Cracolândia, na região central da capital paulista, na manhã desta sexta-feira, 18. A Operação Caronte foi realizada para cumprir mandados de prisão temporária e busca e apreensão. Por causa da ação, dez linhas de ônibus tiveram seus trajetos alterados por mais de três horas.



Segundo a polícia, a operação tinha como foco "coibir uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas". Além de policiais civis do 77º DP (Santa Cecília), participaram agentes da 1ª Delegacia Seccional, 1ª Central Especializada de Repressão ao Crime Organizado - CERCO, DOPE, Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana (GCM).



"Participam ao todo 132 policiais civis do DECAP, em 50 viaturas, 50 policiais do DOPE com o apoio de dois carros blindados, 150 policiais militares e 150 guardas civis metropolitanos com sete cães farejadores", informou, em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP).



Morador do Campos Elíseos há 13 anos, um porteiro de 47 anos, que preferiu não se identificar, contou que notou a intensa movimentação policial ao sair para trabalhar, antes das 6h, mas que não havia clima de confronto. "Estavam cercando a região, mas estava calmo. Depois, minha mulher saiu para trabalhar umas 6h30 e eu estava até preocupado, mas ela disse que os policiais estavam cercando a (Avenida) Rio Branco e não tinha bomba."



Das 6h às 9h45, dez linhas de ônibus que circulam pela região tiveram seus trajetos alterados, segundo a São Paulo Transporte (SPTrans). As mudanças ocorreram nas linhas que operam entre as avenidas Rio Branco, Duque de Caxias e a Alameda Glete.