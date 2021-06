Gorinchteyn anuncia chegada de kit intubação para quase 10 mil leitos

O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, anunciou, nesta quarta-feira, 16, a entrega de medicamentos para o chamado 'kit intubação' de quase 10 mil leitos, adquiridos em um pregão internacional, até o final de junho. As doses, segundo ele, suprirão internações por 60 dias, e outra remessa deve chegar em julho.



De acordo com o secretário, por uma requisição administrativa do Ministério da Saúde, os municípios foram impedidos de comprar os medicamentos diretamente. A gestão estadual, contudo, teria fornecido os insumos para as cidades. "Nenhum município ficou desassistido porque o Estado assumiu essa ação", afirmou em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.



Gorinchteyn lembrou que o 'kit intubação' se tornou uma preocupação quando o Estado viu a demanda por internações prolongadas aumentar, durante os meses de março e abril de 2021.