Envio de 3 milhões de doses de vacinas da Janssen ao Brasil é suspenso

A pasta não divulgou o real motivo para a suspensão.

- Brasil deverá receber 3 milhões de doses da vacina da Janssen até esta terça(14). A vacina é de dose única e vai acelerar o andamento da imunização. São mais de 600 milhões de doses contratadas até então. Mais de 109 milhões de vacinas distribuídas a todos os estados do Brasil. pic.twitter.com/I1x4EuOEBs %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 14, 2021

A farmacêutica não explicou o motivo do atraso, mas afirmou que segue dialogando com as autoridades brasileiras "com o objetivo de disponibilizar a vacina no país o quanto antes"."A companhia está comprometida em oferecer acesso global igualitário à sua vacina contra a COVID-19 em um modelo sem fins lucrativos para uso emergencial durante a pandemia. Como parte deste compromisso, reconhece a importância de assegurar que as pessoas no Brasil tenham acesso ágil à sua vacina",afirmou, por nota.Em contrapartida, porém, o perfil oficial do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou a chegada da vacina na terça."O Brasil deverá receber 3 milhões de doses da vacina da Janssen até esta terça. A vacina é de dose única e vai acelerar o andamento da imunização. São mais de 600 milhões de doses contratadas até então. Mais de 109 milhões de vacinas distribuídas a todos os estados do Brasil”, escreveu o presidente.