OMS: casos globais de covid caem há 7 semanas, mas com 'tendências preocupantes'

Diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmou nesta segunda-feira, 14, que os casos de covid-19 no mundo recuam há sete semanas, na maior sequência até agora desde o início da pandemia. Ele advertiu, contudo, que o número total mascara tendências "preocupantes" em vários países.



Tedros Adhanom disse que o número de casos semanais caiu à mínima desde fevereiro, mas lembrou que as mortes pela doença têm recuado menos. Com a disseminação de novas cepas, mais contagiosas, é preciso reforçar as medidas para conter os contágios, como o uso de máscaras e o distanciamento, notou.



O diretor-geral ainda destacou o quadro na África, onde segundo ele há "forte avanço" da covid-19. De acordo com Tedros Adhanom, isso é especialmente preocupante, já que o continente possui menos vacinas disponíveis e também enfrenta dificuldades para garantir os insumos médicos para tratar os casos.



Ele destadou estudo recente, publicado na revista Lancet mostrando que a taxa de mortalidade na África era a mais alta para os pacientes graves da doença, mesmo que o continente registre menos casos que outras áreas. "As evidências disponíveis sugerem que as novas variantes aumentaram substancialmente a transmissão em nível global" da covid-19, advertiu ainda.