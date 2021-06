COVID-19: Brasil tem 1.689 mortes em 24 horas; total é de 472.531

Brasil está atrás apenas dos EUA no ranking mundial de óbitos por COVID-19 (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A Press)

registrou 1.689causadas pelanas últimas 24 horas, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados neste sábado, 5.O país contabiliza 472.531 óbitos em decorrência da doença, sendo o segundo maior número mundial de vidas perdidas, atrás apenas dos Estados Unidos (593.961).O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal, apontou ainda 66.017 novos casos de covid-19 em 24 horas, com um total de 16.907.425 registros desde o início da pandemia.Por essa métrica, o Brasil é o terceiro país mais afetado, atrás dos EUA (33.166.506) e da Índia (28.694.879).