A seguir, as manchetes desta sexta-feira dos principais jornais brasileiros e do mundo:





O Estado de S.Paulo (SP)



Exército livra Pazuello de punição e cria desgaste entre oficiais





Folha de S.Paulo (SP)



Após pressão direta de Bolsonaro, Exército livra Pazuello de punição





Valor Econômico (SP)



Home office só é possível para 17,8% dos trabalhadores





O Globo (RJ)



Sob pressão de Bolsonaro, Exército livra Pazuello e põe disciplina em risco





The New York Times (EUA)



Biden reduz plano de reconstrução de infraestrutura





The Wall Street Journal (EUA)



SPAC de William Ackman está perto de acordo de US$ 40 bilhões com a Universal Music





Financial Times (RU)



Contratações atingem maior ritmo em 23 anos com recuperação dos serviços





Süddeutsche Zeitung (ALE)



Cresce disputa pelo preço da gasolina





Le Monde (FRA)



Israel: coalizão histórica contra Netanyahu





El País (ESP)



Londres golpeia o turismo ao excluir a Espanha da sua lista verde





Correio Braziliense (DF)



Quem tem 59 anos pode agendar vacinação hoje





Zero Hora (RS)



Exército livra Pazuello de punição por participar de ato político com Bolsonaro





A Tarde (BA)



Vacinação avança com as praias interditadas





Jornal do Commercio (PE)



Ação da PM vira alvo de discussão no Legislativo





O Dia (RJ)



Quem são os culpados?